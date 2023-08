Mastercard и Visa отказываются от партнерства с Binance Card

Mastercard Inc. и Visa Inc. отказались от карточного партнерства с Binance Holdings, дистанцировавшись от криптовалютной платформы, которая находится под угрозой со стороны регуляторов по всему миру, пишет Yahoo.



Visa прекратила выпуск новых совместных с Binance карт в Европе с июля, сообщил представитель Binance. Между тем, Mastercard Inc. полностью прекратит сотрудничество с Binance в сентябре. Mastercard отказалась объяснить причину этого шага. Visa не ответила на запросы о комментариях.



Binance оказалась под пристальным вниманием со стороны финансовых наблюдателей по всему миру, причем давление усиливается на фоне репрессий в отношении отрасли после серии скандалов в прошлом году. Компания и ее главный исполнительный директор Чанпэн CZ Чжао были привлечены к ответственности со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США за нарушение правил ценных бумаг, а также со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами за уклонение от правил, позволяющих американским пользователям получить доступ к бирже. Компания оспорила обвинения.



Действия Visa и Mastercard стали последним ударом по попыткам Binance выйти на основной рынок, поскольку компания оказалась все более изолированной от традиционной финансовой системы.



Binance была отключена от банковской системы США в феврале, а в мае потеряла возможность принимать некоторые банковские переводы в Австралии. Совсем недавно Binance решила закрыть годичный продукт под названием Binance Connect, который позволял предприятиям принимать криптовалюту через Visa и Mastercard. Ее банковский партнер в Европе собирается прекратить оказание поддержки в сентябре.



Решение Mastercard повлияет на все четыре совместные с Binance карточные программы в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне, начиная с 22 сентября, говорится в заявлении гиганта кредитных карт, отправленном по электронной почте. В сообщении на социальной платформе X, ранее известной как Twitter, Binance сообщила, что это решение затронет менее 1% пользователей в Латинской Америке и на Ближнем Востоке и что глобальные аккаунты Binance не пострадают.



Mastercard заявила, что это не повлияет на другие программы криптографических карт. По его словам, период свертывания позволит держателям карт конвертировать любые средства в своих кошельках Binance.