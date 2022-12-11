



Масштабный раунд увольнений в израильском хай-теке



Менее чем за десять дней декабря в Израиле в сфере высоких технологий было уволено не менее 600 работников. Ожидается, что на предстоящей неделе игровой гигант Playtica объявит об увольнении 180 сотрудников в Израиле и около 500 в мире. Кроме того, три компании высоких технологий объявили о закрытии своих дверей, уволив при этом десятки дополнительных сотрудников.



В прошлые годы декабрь был известен как месяц бума в сфере высоких технологий и финансовой индустрии. В последние годы на рынке капитала наблюдалось рост прибылей, а на частном рынке многие компании сообщили о значительных приобретениях и привлечении капитала, в то время как в конце 2022 года наблюдается новый вид гонки: компании стараются уволить сотрудников до конца года.



Для многих компаний это был год перелома и смятения. 2021 год был лучшим годом для индустрии высоких технологий, а рецессия, наступившая в 2022 году с повышением процентных ставок, застала индустрию высоких технологий врасплох и повергла в панику.



Многие компании отреагировали быстро и уволили сотрудников, а некоторые даже были вынуждены провести еще один раунд, как, например, компания Bizabo. Другие выжидали, сколько могли, но понимали, что если они не будут уволены до конца 2022 года, то расходы на увольнения лягут на бюджеты следующего года.



Многие компании ждали с увольнениями до декабря месяца, когда основной причиной, по словам основателей компаний, является их желание иметь упорядоченный процесс увольнений или избежать нескольких волн увольнений.