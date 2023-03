Масштабные сокращения сотрудников: на очереди сфера финансов и медицина

Финансовый сектор и сектор здравоохранения могут оказаться следующими в очереди на увольнения сотрудников, пишет Bloomberg.



В S&P 500 насчитывается 105 компаний, чей доход на одного работника - средний объем выручки, приходящийся на каждого работника, - снизился по сравнению с уровнем до пандемии. Это довольно хороший показатель того, насколько эффективно управляется компания и означает, что либо продажи снизились, либо руководство нанимало новых сотрудников быстрее, чем могло расширить бизнес - рост численности персонала превысил рост продаж.



Из этих 105 акций около 60 за последний год опередили более широкий рынок.



Если исключить эти компании, то останется 45 акций, которые одновременно отстают от остального рынка и имеют снижающиеся показатели продаж на одного сотрудника. И внутри этой группы самую большую когорту составляют 12 финансовых компаний, за которыми следуют 10 компаний в сфере здравоохранения. Среди крупных компаний - Bank of America и Citigroup из банковской отрасли, в которых работают сотни тысяч человек, а также производитель медицинского оборудования Medtronic.



В список также входит Amazon com Inc., еще один технологический гигант, который уже объявил об огромном сокращении численности персонала. Однако 18 000 сокращенных сотрудников составляют всего 1,2% от 1,5 млн человек, которые работали в компании в конце 2022 года.



У компаний есть и другие рычаги для стимулирования роста продаж и прибыли, прежде чем прибегать к сокращению персонала. Но даже если исполнительные команды будут рады сохранить текущий штат, инвесторы-активисты, могут сослаться на "раздутый штат" как на свидетельство недостаточной жесткости нынешнего руководства.