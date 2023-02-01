



Масштабное сокращение зарплат сотрудников Intel



Компания Intel объявила о “горизонтальном сокращении” заработной платы сотрудников, стало известно Calcalist.



Зарплата генерального директора Пэта Гелсингера будет сокращена на 25%, зарплата членов высшего руководства будет сокращена на 15%, зарплата высшего звена (вице-президенты и выше) будет сокращена на 10%, а зарплата среднего звена, составляющего большинство сотрудников, будет сокращена на 5%. Для работников, занимающих должности техников, инженеров, младшего звена и рабочих, сокращение не предусмотрено.



Помимо заработной платы, от компании также ожидается замораживание грантов, бонусов и вознаграждений, которые не входят в обычный компенсационный пакет. Традиционный квартальный бонус не будет выплачиваться, а пенсионные выплаты не будут увеличены сверх установленного законом минимума. Кроме того, повышение заработной платы и вознаграждения по результатам работы также будут заморожены. Следует отметить, что инвесторы, однако, будут продолжать получать дивиденды. Эти меры должны помешать компании расширить масштабы увольнений, о которых она объявила около двух месяцев назад.