



Маск вновь перестал быть самым богатым человеком мира: рейтинг Forbes

Американский миллиардер Илон Маск вновь лишился статуса самого богатого человека в мире.



Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.



Так, самым богатым человеком вновь признан Бернар Арно, который является главой французского производителя предметов роскоши LVMH. Его состояние оценивается в $211 млрд.



Маск опустился на вторую строчку в рейтинге. Его состояние оценивается в $196,5 млрд. Третью строчку занимает глава Amazon Джефф Безос с состоянием $117,4 млрд.



Пятерку самых богатых людей мира замыкают соучредитель компании программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон - $112,3 млрд и управляющий инвестиционным конгломератом Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт - $106,4 млрд.

