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Маск вновь перестал быть самым богатым человеком мира: рейтинг Forbes
04.04.2023 14:54 Алина Груднева

Маск вновь перестал быть самым богатым человеком мира: рейтинг Forbes

Американский миллиардер Илон Маск вновь лишился статуса самого богатого человека в мире.

Об этом свидетельствует рейтинг Forbes.

Так, самым богатым человеком вновь признан Бернар Арно, который является главой французского производителя предметов роскоши LVMH. Его состояние оценивается в $211 млрд.

Маск опустился на вторую строчку в рейтинге. Его состояние оценивается в $196,5 млрд. Третью строчку занимает глава Amazon Джефф Безос с состоянием $117,4 млрд.

Пятерку самых богатых людей мира замыкают соучредитель компании программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон - $112,3 млрд и управляющий инвестиционным конгломератом Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт - $106,4 млрд.
 

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