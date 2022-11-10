



Маск сообщил, что удаленная работа сотрудников Twitter будет прекращена

Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter, что в компании больше не будет формата удаленной работы и "впереди нас ждут трудные времена".



В электронном письме сотрудникам владелец социальной сети сообщил, что сотрудники должны будут находиться в офисе не менее 40 часов в неделю, сообщает Bloomberg.



Маск добавил, что "невозможно приукрасить сообщение" о том, что замедление мировой экономики ударит по доходам от рекламы Twitter.



В мае 2020 года компания из Сан-Франциско сообщила своим сотрудникам, что они могут работать из дома "вечно", если захотят, потому что компания считает, что ее меры удаленной работы во время блокировки Covid увенчались успехом.



Но известно, что Маск негативно относится к удаленной работе. В начале этого года он написал в своем аккаунте Twitter, что "все, связанное с пребыванием дома из-за Covid, вводит людей в заблуждение, заставляя их думать, что теперь не придется тяжело и много работать. Грубое пробуждение приближается!"