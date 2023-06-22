



Маск рассказал о большом потенциале Индии

Американский миллиардер Илон Маск считает Индию страной с большими возможностями и потенциалом.



По данным BBC, он пообещал, что Tesla выйдет на ее рынок так быстро, насколько это возможно.



Соответствующее заявление он сделал после встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.



Уточняется, что Маска пригласили в Индию для изучения инвестиционных возможностей в сфере электрической мобильности и коммерческого космического сектора. Миллиардер, помимо прочего, хочет, чтобы в Индии появился Starlink.