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Маск рассказал о большом потенциале Индии
22.06.2023 02:30 Алина Груднева

Маск рассказал о большом потенциале Индии

Американский миллиардер Илон Маск считает Индию страной с большими возможностями и потенциалом.

По данным BBC, он пообещал, что Tesla выйдет на ее рынок так быстро, насколько это возможно.

Соответствующее заявление он сделал после встречи с индийским премьером Нарендрой Моди.

Уточняется, что Маска пригласили в Индию для изучения инвестиционных возможностей в сфере электрической мобильности и коммерческого космического сектора. Миллиардер, помимо прочего, хочет, чтобы в Индии появился Starlink.

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