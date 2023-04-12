



Маск построит новый завод в Шанхае, чтобы увеличить производство аккумуляторов

Tesla открывает завод в Шанхае, способный производить десять тысяч аккумуляторов Megapack в год, говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter. Фундамент завода будет заложен в третьем квартале этого года, а начало производства запланировано на второй квартал 2024 года, сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа.



Дополнив существующий завод в Шанхае по производству электромобилей, новое предприятие будет первоначально производить 10 000 аккумуляторов Megapack в год, что эквивалентно примерно 40 гигаватт-часам хранения энергии. Аккумуляторы будут продаваться по всему миру, сообщает Синьхуа.

Tesla получает большую часть своих денег от бизнеса по производству электромобилей. Но Маск обязался увеличить производство солнечных электрических панелей и аккумуляторов примерно до таких же объемов.



Компания начала производство автомобилей Model 3 в Шанхае в 2019 году и теперь способна выпускать 22 000 единиц в неделю.



Tesla планировала расширить Gigafactory Shanghai, свой самый крупный завод по производству автомобилей, чтобы увеличить годовую производительность до 450 000 единиц еще в мае прошлого года. Однако компания столкнулась с проблемой растущих складских запасов в Шанхае, поскольку в третьем квартале спрос начал ослабевать, что привело к агрессивному снижению цен на основных рынках по всему миру в январе.