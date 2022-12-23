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Маск пообещал не продавать акции Tesla в ближайшие годы
23.12.2022 08:23 Ольга Белозерова

Маск пообещал не продавать акции Tesla в ближайшие годы

Генеральный директор Tesla и новый владелец Twitter Илон Маск заявил что больше не будет продавать акции Tesla в течение примерно двух лет.

Об этом он сказал, выступая в аудиочате Twitter Spaces, сообщает агентство Reuters.

По прогнозам Маска, в 2023 году экономика будет в "серьезной рецессии", а спрос на дорогостоящие товары будет ниже.

"Я не буду продавать акции до тех пор, пока не буду знать, возможно, через два года. Определенно не в следующем году ни при каких обстоятельствах и, вероятно, не через год", - сказал бизнесмен. 

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