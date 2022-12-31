



Маск обеднел на 200 млрд долларов

Миллиардер Илон Маск потерял 200 миллиардов долларов своего состояния на фоне падений акций Tesla в 2022 году.



По данным Bloomberg, его состояние сократилось до 137 млрд с 340 млрд в ноябре 2021 года.



По данным издания, в прошлом году Маск был самым богатым человеком в мире до тех пор, пока его не обогнал французский магнат Бернар Арно.



Два месяца назад рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов, однако в настоящее время доминирование компании на авторынке находится под угрозой.



