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Маск обеднел на 200 млрд долларов
31.12.2022 20:11 Алина Груднева

Маск обеднел на 200 млрд долларов

Миллиардер Илон Маск потерял 200 миллиардов долларов своего состояния на фоне падений акций Tesla в 2022 году.

По данным Bloomberg, его состояние сократилось до 137 млрд с 340 млрд в ноябре 2021 года.

По данным издания, в прошлом году Маск был самым богатым человеком в мире до тех пор, пока его не обогнал французский магнат Бернар Арно.

Два месяца назад рыночная капитализация Tesla превысила 1 трлн долларов, однако в настоящее время доминирование компании на авторынке находится под угрозой. 

 

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