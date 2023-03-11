



Маск допускает покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка - Silicon Valley Bank.



Об этом шла речь в посте генерального директора Razer Мин-Лян Тана в Twitter.



Сегодня, 11 марта, генеральный директор Razer в своем блоге написал, что, по его мнению, Twitter должен купить SVB и стать цифровым банком.



В свою очередь, владелец соцсети Илон Маск поддержал его идею в своем ответе.



"Я открыт для этой идеи", – написал Маск в Twitter.

