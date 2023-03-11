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Маск допускает покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank
11.03.2023 20:35 Ирина Демьянова

Маск допускает покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank

Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка - Silicon Valley Bank.

Об этом шла речь в посте генерального директора Razer Мин-Лян Тана в Twitter.

Сегодня, 11 марта, генеральный директор Razer в своем блоге написал, что, по его мнению, Twitter должен купить SVB и стать цифровым банком.

В свою очередь, владелец соцсети Илон Маск поддержал его идею в своем ответе.

"Я открыт для этой идеи", – написал Маск в Twitter.
 

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