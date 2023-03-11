Маск допускает покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank
Американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка - Silicon Valley Bank.
Об этом шла речь в посте генерального директора Razer Мин-Лян Тана в Twitter.
Сегодня, 11 марта, генеральный директор Razer в своем блоге написал, что, по его мнению, Twitter должен купить SVB и стать цифровым банком.
В свою очередь, владелец соцсети Илон Маск поддержал его идею в своем ответе.
"Я открыт для этой идеи", – написал Маск в Twitter.