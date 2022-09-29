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Марокко закупит израильские дроны
29.09.2022 14:04 Ольга Белозерова

Марокко закупит израильские дроны

Марокко закупит дроны у израильской фирмы BlueBird Aero Systems для использования в различных военных операциях.

Речь идет о покупке 150 аппаратов, сообщает Jerusalem Post.

По информации прессы, закупка систем вертикального взлета и посадки WanderB и ThunderB поддержит возможности марокканских вооруженных сил, которые будут использовать дроны для разных миссий и военных операций.

По данным новостного портала Infrodon, часть беспилотных комплексов будет построена в Марокко.

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