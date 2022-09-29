



Марокко закупит израильские дроны

Марокко закупит дроны у израильской фирмы BlueBird Aero Systems для использования в различных военных операциях.



Речь идет о покупке 150 аппаратов, сообщает Jerusalem Post.



По информации прессы, закупка систем вертикального взлета и посадки WanderB и ThunderB поддержит возможности марокканских вооруженных сил, которые будут использовать дроны для разных миссий и военных операций.



По данным новостного портала Infrodon, часть беспилотных комплексов будет построена в Марокко.