Марокко закупит израильские дроны
Марокко закупит дроны у израильской фирмы BlueBird Aero Systems для использования в различных военных операциях.
Речь идет о покупке 150 аппаратов, сообщает Jerusalem Post.
По информации прессы, закупка систем вертикального взлета и посадки WanderB и ThunderB поддержит возможности марокканских вооруженных сил, которые будут использовать дроны для разных миссий и военных операций.
По данным новостного портала Infrodon, часть беспилотных комплексов будет построена в Марокко.