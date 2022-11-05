



Марк Цукерберг потерял $ 11 млрд своего личного состояния за месяц

Октябрь не был удачным месяцем для Марка Цукерберга. Помимо краха WhatsApp на прошлой неделе и сбоя в работе Instagram на этой неделе, а также после плохих отчетов Meta - Цукерберг потерял 11 миллиардов долларов своего личного состояния, что увеличило сумму, которую он потерял в этом году, не менее чем до 100 миллиардов долларов. Цукерберг, который регулярно возглавлял список самых богатых людей мира, опустился на 29-е место в списке.



Это происходит потому, что Meta (ранее Facebook) потеряла колоссальные 700 миллиардов долларов своей стоимости.



"На пике Meta достигла стоимости чуть более триллиона долларов, а на этой неделе она торговалась на уровне 263 миллиардов долларов", — объясняет Дэнни Фельд. — "Это по-прежнему крупная компания, но в настоящее время она стоит меньше, чем Home Depot и Nvidia".



На бумаге у Meta есть немало поводов для оптимизма: Facebook по-прежнему находится на первом месте среди крупных сетей с 2,91 млрд пользователей, а третье и четвертое места занимают WhatsApp и Instagram (2 млрд пользователей и 1,48 млрд пользователей соответственно). Кроме того, в последнем квартале компании Meta увеличили количество пользователей, и теперь у них 3,71 миллиарда пользователей.



Кроме того, Meta несет ответственность за некоторые из крупнейших приобретений в истории.



"Главная покупка — это Instagram. Meta купила его, когда у него было 35 миллиардов пользователей за миллиард долларов, а сегодня один только Instagram, вероятно, стоит 100 миллиардов долларов, что составляет более трети стоимости Meta в целом", — объясняет Дэнни Фельд.



Однако, финансовые отчеты показывают, что доходы группы Meta снижаются. Текущий квартал — это второй квартал подряд, когда общий доход группы снижается. В последнем квартале выручка группы составила 27,237 млрд долларов, что на миллиард долларов меньше, чем в прошлом году.



Больше всего настораживает чистая прибыль компании, которая снижается от квартала к кварталу. В 3 квартале 2021 года чистая прибыль компании составила 9,194 млрд долларов, а в последнем квартале всего 4,395 млрд долларов.