



Транспорт и магазины, кроме продуктовых и аптек, работают в ограниченном режиме

На следующий день после убийственной атаки ХАМАСа на юге война в самом разгаре, а экономика работает в чрезвычайном режиме.



Торговые центры Azrieli, за исключением Azrieli Eilat, сегодня утром, 8 октября, не открылись, за исключением сетей продуктовых магазинов и аптек. 18 торговых центров Ofer по всей стране открыты в экстренном формате только от Нетании на юге. Торговые центры на севере в это время открыты и действуют согласно указаниям Командования тыла и соответствующих органов. Большие торговые центры на юге и в центре закрыты, за исключением Большого центра в Эйлате. Большинство модных сетей закрыты, как и многие рестораны.



Сети супермаркетов работают по всей стране. Все филиалы “Шуферсаль” и аптеки “Бе” открыты, за исключением Сдерота и Офакима.

Школы и образовательные учреждения по всей стране закрыты по распоряжению министерства внутренних дел.



Общественный транспорт работает по более ограниченному графику после того, как автобусные компании выделили армии автобусы и водителей для перевозки солдат по стране.