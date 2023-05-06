



Maersk сообщила о падении прибыли, на фоне замедления глобальной торговли

Компания A.P. Moller-Maersk A/S, являющаяся одним из лидеров мировой торговли, объявила о снижении результатов на оставшуюся часть 2023 года после публикации отчета об операционной прибыли за первый квартал, которая упала более чем наполовину в связи с замедлением объемов перевозок и снижением фрахтовых ставок, пишет Bloomberg.



Maersk, которая перевозит почти пятую часть мировых контейнеров, предупредила, что первые три месяца 2023 года "станут лучшим кварталом финансового года". Она ожидает, что рост мировой экономики в этом году останется "слабым" и составит около 2%.



Поскольку деловая активность замедляется, компании стремятся сократить запасы на складах, а не перевозить новые товары из Азии в Европу и США.



В первом квартале Maersk сообщила о падении прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации на 56% до $3,97 млрд, по сравнению со средним прогнозом аналитиков в $3,55 млрд. Объем перевозок в этом квартале снизился на 9,4%, а фрахтовые ставки упали на 37% и, по словам гендиректора, близки к уровню безубыточности.



Судоходная компания повторила свой прогноз, согласно которому мировые объемы контейнерных перевозок могут сократиться на 2,5% в этом году. Она также придерживается своего собственного финансового прогноза на весь год, согласно которому базовый показатель Ebitda составит от $8 млрд до $11 млрд, что составляет примерно четверть от показателя 2022 года.