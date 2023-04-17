



LVMH купил ювелирную компанию для увеличения производства Tiffany

LVMH, крупнейшая в мире корпорация по производству предметов роскоши, согласилась купить контрольный пакет акций Platinum Invest Group, владельца французских производителей ювелирных изделий Orest и Abysse, с целью увеличения производства для своей американской ювелирной компании Tiffany.



После покупки компании, которая управляет пятью мастерскими на востоке Франции и насчитывает 800 сотрудников, Tiffany ускорит производство изысканных и элитных ювелирных изделий.



Platinum Invest также продолжит производство ювелирных изделий для существующих клиентов за пределами LVMH, а также для других брендов группы компаний класса люкс, которая также владеет ювелирными брендами Bulgari и Chaumet.



LVMH также готовится к громкому открытию магазина Tiffany в Нью-Йорке, которое должно состояться до конца месяца.



LVMH, купившая Tiffany за $16 млрд в 2021 году, планирует увеличить продажи ювелирной компании за счет новых продуктов и расширения сети магазинов, с целью повышения маржи на более позднем этапе.



Финансовые условия сделки по покупке Platinum Invest у частной инвестиционной компании Andera Partners и французского государственного инвестиционного банка BPIfrance не разглашаются.