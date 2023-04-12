



Лукашенко остался должен Венесуэле почти полтора миллиарда долларов

Беларусский расследовательский центр опубликовал новое расследование, согласно которому, официальный Минск не рассчитался за поставки нефти из Венесуэлы на сумму в полтора миллиарда долларов.



Сотрудничество Беларуси с Венесуэлой началось более 10 лет назад, еще во времена президентства Уго Чавеса. Журналисты Беларусского расследовательского центра получили копию документа, датированного сентябрем 2015 года, который готовили к совещанию премьер-министра Беларуси. Он свидетельствует, что беларусские власти вовсе и не собиралась возвращать Венесуэле почти $1,5 миллиардов.



Если коротко, там говорится, что Минск решил “рассматривать задолженность не как беларусский долг, а как помощь Боливарианской Республики Венесуэла”.

Генеральный директор Беларусской нефтяной компании Михаил Костечко, когда позвонили журналисты, заявил, что вообще не знает, о какой задолженности идет речь. Но в документах, которые есть в БРЦ, четко сказано, что это за долг и откуда он взялся. Речь о девяти миллионах тонн нефти, которая по договоренности с Венесуэлой начала поставляться в Беларусь в разгар “энергетической войны” с Россией.



Первый договор между официальным Минском и Каракасом был подписан еще двадцать лет назад, однако беларусское посольство появилось там только в 2007-м, после встречи Лукашенко с тогдашним венесуэльским лидером Уго Чавесом. Отношения с Чавесом сложились теплые – благодаря “другу Уго” товарооборот всего за два года пережил резкий рост – вместо прежних 6 миллионов долларов беларусские поставки составили 173,1 миллионов.



Торговали техникой производства МАЗ: тракторами, грузовиками, самосвалами и запчастями к ним. В Венесуэлу шли беларусские калийные удобрения, сухое молоко, а беларусы ехали работать на совместные предприятия. Кроме того, государственная компания “Белзарубежстрой” занялась строительством жилых домов в Каракасе. Беларусско-венесуэльский диалог процветал вплоть до смерти “друга Уго” в 2013 году. Из нового расследования становится понятным, что за прошлые долги Минск так и не рассчитался.



После смерти Чавеса Венесуэла столкнулась с очень острым политическим и экономическим кризисом. Несмотря на большие запасы нефти, сейчас это одна из беднейших стран Латинской Америки. Миллионы венесуэльцев были вынуждены покинуть страну.