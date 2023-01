Лучшее авто 2023 года: победители европейского конкурса

Электрический Jeep Avenger стал лучшим автомобилем 2023 года после того, как получил наибольшее количество голосов жюри конкурса Car of the Year 2023, состоящий из 57 журналистов, представляющих 22 европейских страны. Об этом сообщил британский журнал Сarmagazine.



Электромобиль одержал победу с 328 очками. Volkswagen ID.Buzz занял второе место, а Nissan Ariya оказался на третьей строчке рейтинга. Издание отметило, что Jeep впервые получил престижную награду в Европе.



The new Jeep® Avenger is Car Of The Year 2023! The adventure starts in the best possible way.#Jeep #JeepAvenger #CarOfTheYear pic.twitter.com/BiAscXYMQK