



Лоукостеры негодуют: Италия ограничила цены на авиабилеты

Правительство Италии приняло меры, направленные на то, чтобы ограничить рост цен на авиабилеты на рейсы между островами и материковой частью страны. Об этом сообщает Politico.



Предпринятые меры запрещают авиакомпаниям повышать цены на рейсы между материковой частью Италии и Сицилией или Сардинией более чем на 200 процентов от средней цены рейса, но при этом не уточняется, что считать "средней ценой". Решение правительства появилось после того, как цены на авиабилеты лоукостеров на оба острова стремительно взлетели.



Авиакомпании отреагировали на шаг Рима с негодованием, а генеральный директор Ryanair Эдди Уилсон назвал его "незаконным".

"Это просто смешно. Это незаконно. Это вмешательство в свободный рынок, согласно европейскому законодательству. Лимит должен быть отменен", – сказал Уилсон и сравнил мероприятия итальянского правительства с действиями "Советского Союза в 1927 году". "Даже в школе Гарри Поттера понимали, что нужно увеличить предложение продукта, чтобы цены снизились".



Он утверждает, что с экономической точки зрения эта мера является "нелогичной", поскольку она будет побуждать компанию сократить свои маршруты в Италии и открыть новые направления. Ryanair на данный момент совершает более 500 еженедельных рейсов между итальянскими островами и материком во время пика летнего сезона.



Спикер Еврокомиссии сообщил, что комиссия связалась с итальянскими властями и ожидает получить "более подробную информацию о точном содержании мероприятия, о котором идет речь". По его словам, Еврокомиссия поддерживает меры, улучшающие сочетание по доступным ценам, но "устойчивая конкуренция со свободным ценообразованием, как правило, является лучшим гарантом доступных цен".

