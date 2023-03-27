



Лондон отстает от фондового рынка Парижа на $250 млрд

В соревновании за звание крупнейшего фондового рынка Европы Париж продолжает наращивать свое доминирование над Лондоном, пишет Bloomberg.



Впервые став крупнейшим центром торговли акциями в регионе в ноябре прошлого года, французская биржа увеличила разрыв с конкурирующим Лондоном. С общей рыночной капитализацией в $3,13 трлн Париж теперь превышает капитализацию фондового рынка столицы Великобритании на $250 млрд.



Это объясняется тем, что в этом году французский фондовый рынок значительно превзошел британский: его базовый индекс CAC 40 вырос на 10% в евро, в то время как индекс FTSE 100 вырос всего на 1%. Хотя фунт стерлингов по отношению к доллару вырос немного больше, чем евро, это мало повлияло на рост французских "голубых фишек".



Французский индекс вырос благодаря акциям, связанным с предметами роскоши и потребительскими товарами, включая LVMH SE, L'Oreal SA и Hermes International, а также промышленным компаниям, таким как Schneider Electric SE.