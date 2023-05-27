



Lloyd’s Register лишило лицензии танкеры крупнейшего оператора “теневого флота”

Британское классификационное общество Lloyd’s Register с 3 июня отзовет лицензии у 21 танкера индийской компании Gatik Ship Management, которая стала крупнейшим перевозчиком российской нефти с начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.



В Lloyd’s заявили, что решение принято из стремления соблюдать санкционное законодательство о торговле российской нефтью. Незадолго до этого международный реестр карибских островов Сент-Китс и Невис лишил флагов 36 танкеров этой компании. Сама Gatik Ships Management заблаговременно перевела 15 своих танкеров под флаги африканского государства Габон.



Без сертификации танкеры не смогут получить страховку и заходить в порты. При этом 11 судов компании Gatik, которые вскоре лишатся лицензии Lloyd’s, также сертифицированы индийским классификационным обществом IRClass. Кроме того, страховая компания American Club сообщила, что не оказывает услуги перевозчику Gatik с апреля. Российский “Ингосстрах” также отказался от сотрудничества с индийской компанией, объяснив это опасением негативных публикаций в медиа.



О роли индийского перевозчика в построении “теневого флота” России стало известно в начале мая из расследования Financial Times. Gatik Ship Management зарегистрирована в торговом центре в индийском Мумбаи. С начала полномасштабной войны России в Украине флот перевозчика значительно вырос – с двух танкеров в 2021 году до 58 судов общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов в апреле 2023 года, что делает перевозчика одним из крупнейших владельцев танкеров в мире.



Компания зарегистрировалась как экспортер в марте 2023 года, но так и не появилась в официальном реестре Индии. Кто основал эту компанию и стал основным источником вложений, журналистам выяснить не удалось. Участники рынка лишь подозревают, что за Gatik Ship Management может стоять российская “Роснефть”.



Gatik использует танкеры для транспортировки нефти из России в индийские порты. По подсчетам аналитической компании Kpler, индийская фирма перевезла как минимум 83 миллиона баррелей российской нефти. Более половины из этого сырья принадлежало “Роснефти”. Только с января по апрель 2023 года Gatik доставила в Индию 2,76 миллиона тонн российской нефти, в мая и июне ожидается прибытие еще 1,36 миллиона тонн сырья. До войны доля российской продукции в импорте нефти в Индию составляла 1%, а теперь выросла до 30%, пишет Financial Times.



С начала войны в Украине Евросоюз ввел ряд ограничений на торговлю российским сырьем. В конце 2022 года ЕС ввел потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.



Индия не присоединилась к санкциям и увеличила импорт российской нефти, получив скидку: средняя цена на нефть марки Urals составляет 58,63 доллара за баррель, а Индия закупает нефть по 38,03 доллара, пишет FT. Издание сообщает, что Индия “поглотила” почти весь объем российской нефти марки Urals, ранее поступавшей на европейские рынки.