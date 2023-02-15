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Ливанский фунт достиг рекордно низкого уровня
15.02.2023 20:20 Алина Груднева

Ливанский фунт достиг рекордно низкого уровня

По состоянию на среду, 15 февраля, ливанский фунт достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару на черном рынке.

Об этом сообщает AFP.

Это происходит на фоне продолжающихся политического и экономического кризисов в стране.

Согласно отчету, ливанский фунт потерял более 95% своей стоимости по отношению к доллару с начала экономического кризиса в 2019 году.

В среду национальная валюта Ливана торговалась по цене, превышающей 75 тысяч за доллар. К сравнению, в начале месяца доллар можно было купить за 60 тысяч.

Как выяснили в ООН, такое резкое обесценивание фунта стало причиной роста цен на топливо. Что примечательно, в Ливане за чертой бедности проживают 80% населения.
 

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