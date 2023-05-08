



Ливан заблокировал кипрскую авиакомпанию из-за акционеров-израильтян

Крупнейшему авиаперевозчику Кипра запретили летать в воздушном пространстве Ливана из-за того, что у него есть израильский миноритарный акционер, заявил в субботу глава Управления гражданской авиации Бейрута.



“Мы приняли решение запретить кипрской компании TUS Air летать в воздушном пространстве Ливана и приземляться в международном аэропорту Рафика Харири в Бейруте до дальнейшего уведомления”, – заявил генеральный директор Фади аль-Хассан в заявлении, опубликованном Национальным информационным агентством Ливана.



Авиакомпания оказалась под пристальным вниманием после того, как Управление гражданской авиации Кипра сообщило своему ливанскому коллеге, что TUS будет обеспечивать авиасообщение между двумя странами. Обычная интернет-проверка показала, что израильская компания Global Knafaim владеет 49,9% акций компании.



Global Knafaim контролируется Knafaim Holdings Ltd, которая владеет контрольным пакетом акций национального израильского перевозчика El Al. Публичная компания купила свою почти половину акций TUS год назад у американского бизнесмена Кеннета Вулли за 5 миллионов долларов.



Доля процента, которая не позволяет авиаперевозчику официально принадлежать Израилю, не помешала Ливану объявить бойкот всему Израилю, который действует с тех пор, как Лига арабских государств ввела запрет после создания еврейского государства в 1948 году. Хотя влияние запрета значительно уменьшилось за десятилетия, в Ливане до сих пор действует закон о бойкоте Израиля, и он решил применить его в данном случае.



Доказывая спорадический характер заявлений о бойкоте, власти не запретили ныне обанкротившуюся украинскую авиакомпанию “Аэросвит”, когда ее контролирующим акционером в 2000-х годах был еврейско-украинский олигарх Игорь Коломойский, который также имеет израильское и кипрское гражданство.



Базирующаяся в Ларнаке авиакомпания, основанная восемь лет назад, имеет всего пять самолетов Airbus A320-200 вместимостью 180 пассажиров. В то время как его текущий список направлений включает несколько европейских стран и Израиль, единственным арабским городом в списке является Амман, Иордания. Маршрут компании в Тель-Авив популярен, так как Кипр находится менее чем в часе полета, что делает его излюбленным местом для отпуска у многих израильтян.