



Ливан приступил к разведке газа на границе с Израилем

Ливан приступил к разведке газа на месторождении "Кана" на границе экономических вод с Израилем.



Об этом сообщает газета Globes.



Результаты станут известны примерно через шесть недель. Оператором бурения является французская энергетическая компания TotalEnergies в партнерстве с итальянской Eni и Qatar Energy.



По предварительным оценкам, месторождение может содержать около 100 миллиардов кубических метров газа. Доходы от "Кана" могут составить сотни миллиардов долларов.



Это газовое месторождение было одним из главных вопросов на переговорах по демаркации морской границы. Соглашение было подписано в октябре прошлого года.