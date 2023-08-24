



Ливан начинает газовую разведку на море, но кризис никуда не денется – анализ

Ливан собирается начать разведочное бурение в поисках нефти и газа 24 августа, сообщил министр энергетики Ливана Валид Файад. Разведку на “Девятом блоке” начнут три иностранные компании – QatarEnergy , итальянская Eni и французская TotalEnergies.



“Через несколько месяцев Бог благословит Ливан потоком Своей благодати, ознаменовав начало разрешения экономического кризиса, который переживает Ливан и его народ”, – заявил спикер парламента Набих Берри.



Однако эксперты полагают, что даже если разведка обнаружит огромные запасы газа, для разрешения тяжелого экономического кризиса в стране этого будет недостаточно. Марван Абдалла из Организации по нефтегазовой и энергетической устойчивости в Ливане уверен, что необходимы “глубокие политические реформы, если газ хочет помочь экономике страны”. По его мнению, Ливан должен “свести к минимуму коррупцию, укрепить верховенство закона и сделать приоритетом свою деловую среду и инфраструктуру”.



Джек Кеннеди из S&P Global Market Intelligence говорит, что для начала добычи газа потребуется несколько лет, “которых у ливанской экономики нет”. Долг страны составляет почти 450% ВВП, а инфляция достигла 240 %. На сегодняшний день, по словам Кеннеди, правительство Ливана еще не дало никаких указаний на создание суверенного фонда благосостояния для надзора за доходами от углеводородов, что поднимает вопросы о прозрачности и подотчетности в использовании доходов от газа.



Лори Хайтаян из Института управления природными ресурсами считает, что краткосрочные выгоды от добычи газа будут ограничены, если иностранные геологоразведочные компании не наймут ливанские фирмы для дополнительных услуг.



По словам Абдаллы, “уставшая от кризиса ливанская общественность ждет хороших новостей. Правители Ливана пользуются этим, используя призрак доходов от газа, чтобы отвлечь внимание общественности от своей ответственности за финансовые проблемы страны”.

