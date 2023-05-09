



LinkedIn сокращает более 700 рабочих мест и закрывает китайское приложение

Соцсеть LinkedIn заявила в понедельник, 8 мая, что сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае.



Об этом пишет Reuters.



"LinkedIn, в которой работает 20 тысяч сотрудников, ежеквартально увеличивала доходы в течение последнего года, но она присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, включая свою материнскую компанию (Microsoft), которые увольняют работников на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив. За последние шесть месяцев в мире было сокращено более 270 тысяч рабочих мест в сфере технологий, согласно данным сайта Layoffs.fyi, который отслеживает последствия этого сокращения", - пишет агентство.



LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы, а также взимает плату за подписку со специалистов по подбору персонала и продажам, которые используют сеть для поиска потенциальных клиентов.



В письме к сотрудникам генеральный директор LinkedIn Райан Рослански заявил, что сокращение должностей в отделах продаж, операций и поддержки направлено на упорядочение деятельности компании и будет способствовать более быстрому принятию решений.



"Ввиду того, что рынок и спрос клиентов все больше колеблются, и для более эффективного обслуживания развивающихся и растущих рынков, мы расширяем использование поставщиков", - написал Рослански.



В письме Рослански также отметил, что изменения приведут к созданию 250 новых рабочих мест. Представитель соцсети сообщил, что сотрудники, которых коснутся сокращения, будут иметь право подавать заявки на эти должности.



В LinkedIn также заявили, что ликвидируют приложение для поиска работы, которое она предлагает в Китае, после того, как в 2021 году решила в основном выйти из этой страны, ссылаясь на "сложную" среду. Как отмечают в LinkedIn, оставшееся приложение для Китая под названием InCareers будет постепенно закрыто до 9 августа.



По словам представителя компании, LinkedIn сохранит свое присутствие в Китае, чтобы помочь компаниям, работающим там, нанимать и обучать сотрудников за пределами страны.



