



Лидеры хай-тека ушли со встречи с Левиным еще более обеспокоенными, чем пришли

Министр юстиции Ярив Левин встретился с высокопоставленными представителями индустрии высоких технологий, которые предупредили его о последствиях правовой революции: "фатальный ущерб для экономики".



Министр юстиции прибыл в дом бизнесмена Шломо Дебрата и встретился с группой руководителей индустрии высоких технологий, включая генерального директора Facebook, президента Wix и генерального директора Fiverr. "Хай-тек - это десятилетиями создававшееся сионистское предприятие, которое может деградировать до низшей точки, из которой не будет возврата", - заявила группа.



Левин хотел почувствовать их, встретиться с ними и убедить их в праведности своего пути. Со своей стороны, представители хай-тека хотели встретиться с человеком, который, по их мнению, угрожает правовой системе.



Для лидеров хай-тека это стало еще одной встречей в череде разочаровывающих встреч: они также встречались с Роном Дермером, министром по стратегическим вопросам и приближенным к премьер-министру Биньямину Нетаниягу; с председателем комитета по конституции, членом Симхой Ротманом; и с министром финансов Бецалелем Смотричем.



Все встречи проходили в вежливой форме, и на всех звучали аргументированные позиции. Но в результате получился разговор глухих. Руководители высокотехнологичных компаний говорят об экономических проблемах, но им отвечают описанием юридических проблем. Они говорят об иностранных инвесторах, а министры отвечают примерами из других систем управления или утверждениями о воле народа. Издание Globes пишет, со ссылкой на человека, знающего присутствующих, отметил, что для них это была "встреча с нулевыми достижениями". Они ушли более обеспокоенными, чем пришли".



Единственным, кто прислушался к ним, за исключением президента страны Ицхака Герцога, был министр Рон Дермер - посредник между правительством Нетаниягу и Республиканской партией в США, который выразил сочувствие присутствующим и готовность помочь. Аргументы Facebook, например, Дермер может понять через генерального директора, которого он назначит в министерство по стратегическим вопросам, Йордана Котлера, директора по связям с правительством и политикой компании Meta в Израиле, который также знаком с Нетаниягу и ранее занимал должность руководителя аппарата Дермера.

