



Либерман о призывах к Лапиду по поводу переговоров с учителями

Министр финансов Авигдор Либерман прокомментировал призывы к премьер-министру Яиру Лапиду принять участие в переговорах о заработной плате между минфином и профсоюзом учителей.

"Я уточнил на встрече с премьер-министром и министром просвещения, что единственным человеком, который ведет переговоры, является уполномоченный по заработной плате в министерстве финансов. Нам не нужны наблюдатели или кошерные надзиратели", — сказал Либерман.

По его словам, разрыв между сторонами связан с тем, какое значение придается сроку пребывания в должности или результатам работы при определении зарплаты.