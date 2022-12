Либерман и Михаэли одобрили приватизацию Хайфского порта

В среду министр финансов Авигдор Либерман и министр транспорта Мерав Михаэли одобрили приватизацию Хайфского порта.



Доля государства в порту на сумму 4,1 миллиарда шекелей будет продана группе, образованной Gadot Chemicals Tankers & Terminals Ltd и индийской компанией Adani Ports and Special Economic Zone Ltd.



Впервые решение о приватизации порта было принято в 2003 году в рамках плана реформирования морских портов страны. План направлен на усиление конкуренции в портах и ​​повышение их эффективности.



“Я счастлив, что среди моих последних шагов в Министерстве финансов я продвинул еще один шаг к приватизации Хайфского порта”, – сказал Либерман. Приватизация порта — отличная новость для граждан Израиля, которая повысит конкуренцию в портах и, таким образом, приведет к снижению стоимости жизни”.



“Мы предприняли ряд смелых действий, которые привели к решению проблемы заторов в морских портах, и сегодня операционная очередь настолько мала, что ее вообще не существует”, — сказал Михаэли. “Я счастлив оставить после себя в наследство порты, государственные и два частных порта, которые мы ввели в полную эксплуатацию. Порты одобрили смогут сделать Израиль важным региональным центром морской торговли”.



Эшель Армони, председатель совета директоров портовой компании Хайфы, приветствовала одобрение, заявив: “Мы стремились передать компанию международному покупателю с опытом работы в портах, поскольку она подготовлена ​​к ожидаемой конкуренции в морских портах Израиля. Мы выполнили задачу в полном объеме”.