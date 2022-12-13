



Лавинообразный спад: в Тель-Авиве количество покупок квартир сократилось на 84%

Количество сделок по покупке квартир в Израиле сократилось на 65%



Согласно обзору Ширы Гринберг, главного экономиста Министерства финансов, в октябре в Израиле было куплено 5 100 квартир - это на 65% меньше, чем в октябре 2021 года, когда было куплено 14 400 квартир, и на 36% меньше, чем в сентябре 2022 года, когда были заключены сделки на покупку 7 900 квартир.



Отчасти разрыв между октябрем этого и прошлого года объясняется тем, что в ноябре 2021 года увеличился налог на покупку, взимаемый с покупателей инвестиционных квартир, поэтому за месяц до этого произошел резкий рост покупки квартир инвесторами.



Даже если сравнивать октябрь этого года с октябрем предыдущих лет, то очевиден резкий спад. По словам Гринберга, это один из самых слабых октябрей за последние 20 лет. Для примера: в 2020 году были заключены сделки по покупке 7 900 квартир, годом ранее было зарегистрировано 15 900 сделок, а в октябре 2018 года было заключено 8 400 сделок.



В сделках по покупке подержанной квартиры октябрь 2022 года также является самым слабым месяцем за последние 20 лет - согласно обзору, в октябре были заключены сделки по покупке 3 200 подержанных квартир, что на 64% ниже, чем в октябре 2021 года.



Еще одним признаком низкой точки, в которой находится рынок жилья, является количество сделок по покупке квартир на свободном рынке, то есть квартир по рыночной цене, а не со скидкой в рамках государственной программы "Цена для арендатора" или целевой цены.



По данным Гринберг, на свободном рынке было продано всего 4 700 квартир. В октябре этого года подрядчикам удалось продать 1 900 квартир, в том числе около 400 квартир со скидкой в рамках государственной программы и только 1 500 квартир по свободным рыночным ценам. Оба показателя на 66% ниже, чем в октябре прошлого года, и это также самый низкий показатель с апреля 2020 года, когда был зафиксирован чрезвычайный минимум сделок с подрядчиками после блокировки, введенной в связи с эпидемией короны.



Резкое снижение продаж подрядчиков на свободном рынке по сравнению с тем же периодом прошлого года произошло во всех регионах, за исключением Тверии, где был зафиксирован рост на 10%. В Тель-Авивском регионе сошла лавина - падение продаж квартир подрядчиков на 84% по сравнению с октябрем 2021 года, подрядчики смогли продать всего 98 квартир.



Те, кто подпитывает высокий уровень цен на жилье в центре,- представители высшего слоя общества с высокими доходами. По данным Гринберг, средняя зарплата семьи, купившей квартиру у подрядчика в центральном районе, составляла 48 000 шекелей брутто в месяц.