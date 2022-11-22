



Лапид об успехе в переговорах с Японией о свободной торговле: первый шаг сделан

Премьер-министр Израиля Яир Лапид прокомментировал успех в переговорах с Японией по поводу соглашения о свободной торговле.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 22 ноября.

"Сегодня утром в Токио был сделан первый шаг на пути к подписанию соглашения о свободной торговле между Израилем и Японией, что позволит удешевить японскую продукцию на израильском рынке и увеличить израильский экспорт в Японию, третью по величине экономику мира", - сказал он.

По словам Лапида, в этом году Израиль также отмечает 70-летие отношений с Японией.

"Это еще одно свидетельство того, что они продолжают укрепляться в политике и экономике. Это важное достижение для израильской экономики, оно укрепляет статус Израиля в мире", - подчеркнул он.