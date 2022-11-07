



Lancome, Armani и другие бренды возобновят поставки косметики в Россию

Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Kerastase и Giorgio Armani возобновят поставки продукции в Россию.



Минпромторг РФ запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы возобновить поставки в Россию, сообщила пресс-служба министерства.



“Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении их невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", — заявили в ведомстве.



Бренды внесли в список параллельного импорта в августе. При этом еще в мае глава ведомства Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.



Исключения вступят в силу через три месяца.