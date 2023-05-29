



Курс турецкой лиры обвалился после заявления Эрдогана о победе на выборах

Турецкая лира упала до нового рекордно низкого уровня по отношению к доллару после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в стране в воскресенье.



Валюта открылась на уровне 20,05 по отношению к доллару, когда началась новая торговая неделя, недалеко от рекордного минимума в 20,06, достигнутого в пятницу. Турецкая лира ослабла более чем на 6% с начала года и потеряла более 90% своей стоимости за последнее десятилетие.



После кризиса 2021 года власти стали играть все более активную роль на валютных рынках, при этом ежедневные движения стали неестественно малы и в основном фиксируют ослабление.



“Эрдоган скорее всего не примет откровенно ортодоксальный экономический подход, поэтому курс лиры вряд ли стабилизируется”, – считает Вольфанго Пикколи, сопрезидент консалтинговой фирмы Teneo.