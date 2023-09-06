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Курс шекеля вновь упал по отношению к доллару
06.09.2023 12:08 Аркадий Бочаровский

Курс шекеля вновь упал по отношению к доллару



Доллар вновь укрепился по отношению к шекелю и торгуется в районе 3,82 шекеля за доллар - после того, как в течение последних двух недель с небольшими колебаниями торговался в районе 3,8 шекеля. 

При этом решение по процентной ставке и сообщения о компромиссном наброске президента Ицхака Герцога относительно правовой революции не вызвали каких-либо значительных движений на рынках валюты. 

В то же время евро также торговался с повышением и стоит около 4,10 шекеля.

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