



Курс шекеля вновь упал по отношению к доллару





Доллар вновь укрепился по отношению к шекелю и торгуется в районе 3,82 шекеля за доллар - после того, как в течение последних двух недель с небольшими колебаниями торговался в районе 3,8 шекеля.



При этом решение по процентной ставке и сообщения о компромиссном наброске президента Ицхака Герцога относительно правовой революции не вызвали каких-либо значительных движений на рынках валюты.



В то же время евро также торговался с повышением и стоит около 4,10 шекеля.