



Курс шекеля укрепляется: при чем тут Nvidia



Финансовые результаты компании Nvidia оптимистично повлияли на американские рынки, что, в свою очередь, привело и частичному укреплению шекеля.



По данным газеты Globes, израильская валюта начала постепенно укрепляться, судя по показателям за последнее время.



Уточняется, что показатели Nvidia способствовали возрождению позитивных настроений на Уолл-стрит. Фьючерсы на американские акции торговались утром, 24 августа, в плюсе после того, как результаты техногиганта успокоили опасения по поводу обесценивания акций технологических компаний.



По словам источника, существует корреляция между валютным рынком Израиля и фондовыми индексами США. Израильские финансовые учреждения будут корректировать свои валютные риски в соответствии с движениями на фондовых рынках.



"Сегодня мы видим эту связь меньше, и даже когда индекс Nasdaq значительно укрепляется, финансовые учреждения продолжают увеличивать свои валютные риски. В этом году учреждения купили более 5 миллиардов долларов", - сообщил источник.



Тем временем, курс доллара в Израиле 24 августа снизился на 0,5%, составив 3,769 шекеля, а евро - на 0,02% до 4,0934 шекеля. По словам аналитиков, риски для шекеля зависят от нескольких направлений, как внутренних, так и внешних. Правовая реформа и протесты, а также неопределенность относительно следующих шагов правительства в значительной степени негативно влияют на настроения на финансовом рынке. Международные инвесторы выжидают, чтобы увидеть, как израильский рынок будет выглядеть после сентября.