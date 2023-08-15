



Курс шекеля к доллару превысил 3,77

Шекель еще больше ослаб на валютных торгах сегодня утром, 15 августа. Шекель по отношению к доллару подешевел на 1,29% по сравнению со вчерашним репрезентативным курсом до 3,7721 шекеля за доллар. По отношению к евро израильская валюта подешевела на 1,03% до 4,119 шекеля за евро.



Участники рынка объясняют ослабление шекеля по отношению к доллару США несколькими факторами. Во-первых, за последние несколько дней доллар укрепился по отношению к другим основным валютам. Японская иена, например, вчера достигла нового минимума по отношению к американской валюте и торгуется выше 145 за доллар.



Другое объяснение – низкие объемы торгов в августе и спрос на доллары. Генеральный директор Prico Group Йосси Фрайман сказал: "Отсутствие предложения на рынке привело к крайней волатильности и указывает на наличие неэластичного и постоянного спроса. По моей оценке, летние каникулы способствовали как спросу на доллары, так и, особенно, к сокращению числа продавцов и снижению предложения на рынке".

