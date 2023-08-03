



Курс рубля на Московской бирже снова обвалился

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до 103 рублей. Это произошло впервые с 28 марта 2022 года. Кроме того, впервые с весны 2022 года курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 94 рубля.



Биржевой курс российского рубля продолжает снижение в течение нескольких недель. 6 июля курс евро впервые с марта 2022 года поднялся выше психологической отметки в 100 рублей. 17 июля курс евро превысил 102 рубля.



Биржевые аналитики указывали на сокращение экспортной выручки и высокие бюджетные расходы, а также на отсутствие факторов поддержки и низкое предложения валюты на рынке.