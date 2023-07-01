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рубли
01.07.2023 20:43 Евгения Маркова

Курс рубля может дойти до 100 за доллар и на этом не остановиться

Почему происходит обвал рубля и чего ждать, объяснил экономический обозреватель Сергей Петров для “Можем объяснить” .

Приводим главные тезисы из статьи:

Курс рубля летом – осенью 2022 года – это аномалия. Национальную валюту поддержал резко сократившийся импорт, и это была уникальная для России ситуация.

Нынешнее падение – это нормализация. У нее объективный фактор: нефтегазовые доходы, по данным Минфина РФ, уже сократились на 50%.
В федеральной казне России уже не хватает денег для выполнения всех обещаний, но при новом курсе рубля дефицит бюджета пока не критичен.

У российских властей почти не осталось инструментов, кроме девальвации рубля, поэтому “даже 200 за доллар в будущем выглядит вполне реально”, а в ближайшей перспективе вполне можно ждать цифру 100.

Большой дефицит бюджета заканчивается событиями, подобными 1991 или 1998 гг, а именно сменой власти. Поэтому вся финансовая политика направлена на сохранение баланса любыми средствами.
 

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