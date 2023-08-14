



Курс доллара в России пересек психологическую отметку: в чем причина

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 100 рублей впервые с 23 марта 2022 года. Об этом сообщает “Интерфакс”.



В 9:11 утра курс доллара составил 100,16 рубля, что на 72,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 109,52 рубля, подорожав на 74 копейки.



По мнению экспертов, курс российского рубля слабеет из-за того, что “на внутренний рынок поступает недостаточно валюты из-за сократившейся экспортной выручки. При этом есть спрос на валюту со стороны импортеров и крупного бизнеса”.



С начала августа доллар подорожал более чем на восемь рублей в абсолютном выражении. Для сравнения – торги 31 июля закрылись на отметке 91,6 рубля.

Исторического максимума доллар достигал 10 марта 2022 года, когда курс был 121,5 рубля.