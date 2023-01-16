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Курс доллара установил семимесячный антирекорд
16.01.2023 15:14 Алина Груднева

Курс доллара установил семимесячный антирекорд

Индекс доллара по отношению к международным валютам упал до семимесячного минимума 101,77, при этом особое внимание уделялось иене.

По данным Reuters, на торгах 16 января он рухнул на 0,97%.

По словам экспертов, это произошло на фоне ослабления инфляционных ожиданий в США. Доллар распродается в ожидании замедления темпов ужесточения денежно-кредитной политики.

"Подтверждение замедления ценового давления вселяет надежду на дальнейшее падение индекса потребительских цен в ближайшие месяцы", - сообщили аналитики OCBC.

По данным издания, особое внимание на торгах 16 января привлекла японская иена, выросшая до семимесячного пика в 127,215 за доллар. В свою очередь, евро достиг девятимесячного максимума - 1,0874 за доллар. 

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