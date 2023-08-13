



Курс доллара почти достиг ста рублей: Будет ли российская валюта падать дальше

13 августа курс доллара почти достиг 100 рублей – 99,44 руб./$ на пике. Евро превысил 109 рублей. Что происходит сейчас и “докуда еще падать” рублю?

“Докуда падать — никто сейчас не скажет. Курс рубля может быть любым”, – говорит портфельный управляющий ”Тинькофф инвестиций” Антон Поляков. “Девальвация с нами надолго”.



По его словам, с конца прошлого года в страну стало поступать меньше валюты – экспорт снизился. При этом России требуется все больше валюты – импорт восстановился. Разница уже не очень большая, а местами не в пользу России. Китай в июле уменьшил закупки нефти на 16%, и впервые Россия продала ему товаров меньше, чем купила у него. Прошлогодняя аномалия, когда экспорт был больше импорта на $314 млрд, прошла, и ситуация возвращается к норме.



“Но есть нюанс. Россия пожинает плоды перехода на национальные валюты в расчетах: значительная часть экспортной выручки теперь приходит в рублях или вовсе остается за границей. Например, ЦБ сообщил, что в июне в юанях экспортная выручка оказалась меньше импортных платежей”, – говорит эксперт.



“ЦБ не вмешивается. Его задача – вернуть инфляцию к 4%, не нарушив финансовую стабильность (проще говоря, чтобы не было банковского кризиса). А курс у нас плавающий. Рисков для финансовой стабильности, чтобы вмешиваться, регулятор не видит”, –объясняет заместитель председателя ЦБ России Алексей Заботкин. “Кое-что ЦБ все же сделал. Он начал с августа продавать юани – столько, сколько Минфин потратил их из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, с 10 августа ЦБ прекратил покупать для Минфина валюту в ФНБ по бюджетному правилу”.



Заботкин объяснил это стремлением “не усиливать своими действиями колебания курса. Повышение ключевой ставки до 8,5% поддержит рубль”.

“Эти меры спасают рубль от обвала, но еще не game changer”, – уверен основатель УК “Ари капитал” Алексей Третьяков.



Дополнительные $160 млн мало повлияют на баланс спроса и предложения – значит, курс останется под влиянием тех же факторов, что и в июне-июле.



Один из этих факторов объяснил Заботкин – “в России слишком много рублей”. Огромные расходы бюджета в начале года, рост кредитования, зарплат и доходов населения формирует большой спрос, в том числе на импорт. А приток валюты от экспорта стабилен. Получается, что в рублях спрос на импорт вырос, а валюты для его оплаты больше не стало. Чтобы они выровнялись, должен или упасть спрос, или ослабнуть рубль. Многие ждали, что ЦБ вмешается, когда курс приблизится к 100 рублям.



“Если курс пройдет эту отметку, к остальным факторам добавится психология. Импортеры могут начать серьезно пересчитывать цены, население может занервничать”, – считает профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. “Может сработать достаточно жесткий вариант перехода количества в качество. Так что текущий уровень нужно держать. Не до сантиментов”.