



Куриное мясо подорожало в преддверии Дня независимости

В преддверии Дня независимости цены на кур в Израиле выросли, а стоимость самых популярных продуктов значительно увеличилась с прошлого года, сообщает Israel Hayom.



Источники в отрасли сообщили изданию, что рост цен на курятину аналогичен росту цен на другие продукты питания.



“В птицеводстве существует дефицит, и рынок строится на спросе и предложении. Когда стоимость покупки для розничного продавца растет, это отражается на цене”, – сказал источник Israel Hayom. “Это проблемный период для производства курятины, отчасти потому, что Песах и День независимости в этом году выпали параллельно с Рамаданом, и поэтому существует нехватка рабочих. Некоторые скотобойни, которые работали неполный рабочий день, а другие, были закрыты".



Другой источник издания предположил, что к следующей неделе может возникнуть дефицит куриного мяса в продаже.

