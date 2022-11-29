



Кто заменит Росию на европейском газовом рынке – основные претенденты

Сейчас Катар сильно наращивает газодобычу, готовясь полностью вытеснить Россию с европейских газовых рынков, при этом США тоже не остаются в стороне.



"Пока главный игрок –- это США, но у них все зависит от конъюнктуры. То есть если рынок Азии интересный, они туда поставляют, если наоборот – они в Европу. Сказать однозначно нельзя, что американский газ заменит даже часть газа российского, потому что это очень большая часть, это очень много на самом деле", – объяснил эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.



Аналитик уверен, что в перспективе ключевую роль будет играть Катар.



"Они там развивают свою добычу, они уже туда подтягивают разные компании: американские и европейские. Германия будет разведывать месторождение, они ожидают где-то 40 млрд кубометров. Через 10 лет они могут заместить Россию, это реально", – пояснил эксперт.



Аналитик считает, что другие мировые поставщики не смогут полноценно заменить поставки газа для ЕС.



"В Азербайджане не могут так сильно увеличить добычу из-за ограничений трубопроводов. Алжир декларирует свои возможности, но пока по факту тоже неизвестно насколько там готовы добывать – где-то до 10 миллиардов кубометров. У Норвегии проблема в том, что у них сложная добыча на шельфе и она дорогая", – добавил Корольчук.



После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все больше стран отказываются от российских энергоресурсов.



Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон заявил, что ЕС окончательно стал независимым от поставок природного газа из России. Он подчеркнул, что РФ перестала быть надежным партнером для Европы, в связи с чем ЕС приобрел 155 миллиардов кубометров из других источников.