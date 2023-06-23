



Кто выступает против ветряной электростанции на Голанских высотах и ​​почему?

Вчера весь Израиль узнал о предприятиях по производству энергии ветра на Голанских высотах, когда вчера тысячи друзов устроили бурную демонстрацию против проекта ARAN по строительству ветряной электростанции для производства электроэнергии. В ходе демонстраций пострадали 27 человек – пятеро демонстрантов получили тяжелые ранения, остальные и семнадцать полицейских получили легкие ранения.



Соглашение между Министерством обороны и ARAN, дочерней компанией Energix Renewable Energies Ltd. которое разрешает реализацию проекта при соблюдении интересов безопасности Израиля, было подписано в 2021 году. Несколько месяцев назад проект получил одобрение суда, и теперь работа над ним началась, что вызвало бурю протеста друзского населения.



Проект начался как совместное предприятие друзов, проживающих на севере Голанских высот, и Energix Renewable Energies, которые хотели совместно продвигать национальный инфраструктурный проект по производству электроэнергии за счет энергии ветра.



Проект состоит из 21 ветряной турбины мощностью 104 МВт. Его стоимость оценивается в 700 миллионов шекелей. ARAN предназначена для обеспечения электроэнергией 50 000 домохозяйств в течение двадцати лет. Проект включает в себя очистку от мин, оставшихся после Шестидневной войны 1967 года, на 17 га земли и восстановление земли для сельскохозяйственного использования владельцами. Он также включает в себя инфраструктуру электропередачи и обеспечит сотни рабочих мест во время строительства и десятки рабочих мест в период эксплуатации. Он будет подключен к национальной электросети подземным кабелем.



Energix Renewable Energies является публичной компанией, котирующейся на Тель-Авивской фондовой бирже и включенной в Тель-Авивский индекс 35 ведущих акций. Цена ее акций вчера упала на 3,23% после беспорядков на Голанских высотах.



Energix работает в Израиле, Польше и, главным образом, в США, где у нее есть портфель проектов по возобновляемым источникам энергии в размере 224 мегаватт, и строятся проекты еще на 415 мегаватт. В Израиле компания ориентируется на солнечную энергию. В 2022 году ее чистая прибыль составила 237 миллионов шекелей, а в конце прошлого года было подсчитано, что в течение года у компании будут проекты в коммерческой эксплуатации или в конце строительства с общей мощностью 1400 мегаватт.



По соглашению с Управлением коммунальных служб Израиля по электроэнергии тариф будет составлять 0,293 шекеля за киловатт-час в течение двадцати лет. Energix заплатила государству 100 миллионов шекелей за проект. Государство понесло расходы в размере 50 миллионов шекелей, в том числе 15 миллионов шекелей в виде налога на благоустройство, уплаченного друзским местным властям в регионе.



Землевладельцам, с которыми были подписаны соглашения, гарантируется арендная плата в размере миллионов шекелей ежегодно в течение двадцати лет. Кроме того, Energix планирует улучшить дороги и инфраструктуру в этом районе, включая электросеть. Компания занимается обширным разминированием, и, как и в случае любого инфраструктурного проекта, она будет платить арнону (местный налог на недвижимость), что принесет пользу друзам, проживающим на Голанских высотах.



Проект расположен к востоку и юго-востоку от Мадждал-Шамса, главного города друзов на Голанских высотах, у южных предгорий горы Хермон, недалеко от границы Израиля с Сирией.



Проект АРАН подвергается критике с трех сторон – экологические организации критикуют производство электроэнергии за счет энергии ветра, потому что ветряки смертельны для птиц; есть эксперты в области энергетики, которые выступают против отказа от ископаемого топлива и зависимости от возобновляемых источников энергии, которые, по их мнению, недостаточно надежны; и местных жителей-друзов, некоторые из которых утверждают, что люди, у которых была арендована земля под проект, не являются истинными владельцами, а некоторые из них считают себя сирийцами и использовали демонстрации против проекта, чтобы устроить бунт.



В прошлом году Министерство охраны окружающей среды при предыдущем министре Тамаре Зандберг призвало приостановить проекты ветряных турбин на пять лет. Тогда планировалось строительство пятнадцати турбинных площадок суммарной мощностью 600 МВт. Для сравнения, пиковое потребление в жаркую пятницу три недели назад, когда около 300 000 домов в Израиле были отключены от электричества, составило 12 549 мегаватт. Другими словами, энергия ветра не станет спасением для Израиля при переходе на возобновляемые источники энергии. Зандберг хотел остановить проект из-за серьезного вреда для птиц. Израиль находится на глобальном пути миграции птиц с севера на юг, и ветряные турбины убивают тысячи птиц.



В ходе обязательных слушаний и одобрения Национальным комитетом по инфраструктуре Energix обязалась установить режим работы, который включал бы специальный радар для определения приближения птиц к турбинам. Национальный комитет по инфраструктуре также постановил, что Energix должна разместить посты наблюдения за птицами. Когда наблюдатели и радар обнаруживают приближающихся птиц, турбины должны останавливаться, чтобы не причинить им вреда. Комитет будет следить за выполнением своих указаний, начиная со стадии строительства.



“Energix протягивает руку друзам, проживающим на севере Голанских высот”, – сказал Globes Ариэль Йоцер, генеральный директор Energix Israel. “Компания хочет построить проект с сотрудничеством и координацией, призывает к спокойствию и уверена, что многие преимущества, большие финансовые инвестиции, которые Energix делает в этом районе, принесут лучшую электросеть, средства к существованию и процветание экономики северных Голанских высот”.

Жители-друзы на Голанских высотах в апреле 2022 года подали в суд иск, утверждая, что фактическими владельцами земли под проект не были люди, с которыми имела дело Energix, однако суд отказался выдать судебный запрет на остановку проекта ARAN.