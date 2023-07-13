



Кто даст больше? Минфин вынуждает банки к конкурентной борьбе за депозиты





Министерство финансов опубликовало тендер, который призывает банки предложить доступную процентную ставку по депозиту, который будет открыт для клиентов всех банков. Если задаться вопросом, какая в этом выгода для банка, то неожиданным ответом будет бесплатная реклама - другие банки должны будут рекламировать депозит своим клиентам, например, в приложении, и фактически "терять" клиентов в пользу конкурирующего банка.



Согласно предложению, каждый из банков будет предлагать процентную ставку для ежедневного, ежемесячного, 3-месячного или 6-месячного вклада, с фиксированной процентной ставкой и без дат выхода. Победит тот банк, который предложит самую высокую процентную ставку, а проигравшие банки должны будут разослать своим клиентам сообщения, в которых они предложат им перевести свои деньги на депозит в банке-победителе.



Уже сегодня существуют банки, которые предлагают открыть депозит для клиентов всех банков, но переход к ним может быть обременительным. На этот раз, согласно предложению, банки должны будут предоставлять возможность открытия вклада одним нажатием кнопки - и в течение нескольких дней после победы в тендере.



Обязательство предлагать выигравший депозит будет применяться с декабря этого года - и обяжет пять крупных банков. Депозит должен будет предлагаться различными способами, например, в приложении, на сайте, в любом отделении банка - и в разговоре с банкиром, если одной из тем разговора являются депозиты.



Целью данной меры, согласно предложению, является повышение конкуренции в сфере депозитов для частных клиентов. Непосредственный эффект заключается в том, что у частных клиентов появится доступная и качественная альтернатива вкладу в банке, в котором они управляют своим текущим счетом, причем "вклад по выбору" будет таким же доступным, как и банковский вклад, только, возможно, более доходным.