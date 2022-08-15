



Крупный литовский банк прекратил операции в рублях

Крупный литовский банк "Шяуляй-банк" прекращает расчетные операции с РФ в рублях, а позже - и в других валютах.



Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.



"Шяуляй-банк" с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября - во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", - рассказала она в эфире радио LRT.



Как сообщают РИА-Новости, через "Шяуляй-банк" проходили платежи за калининградский транзит.