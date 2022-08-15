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Крупный литовский банк прекратил операции в рублях
15.08.2022 12:56 Ольга Белозерова

Крупный литовский банк прекратил операции в рублях

Крупный литовский банк "Шяуляй-банк" прекращает расчетные операции с РФ в рублях, а позже - и в других валютах.

Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

"Шяуляй-банк" с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября - во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", - рассказала она в эфире радио LRT.

Как сообщают РИА-Новости, через "Шяуляй-банк" проходили платежи за калининградский транзит. 

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