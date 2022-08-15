Крупный литовский банк прекратил операции в рублях
Крупный литовский банк "Шяуляй-банк" прекращает расчетные операции с РФ в рублях, а позже - и в других валютах.
Об этом заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.
"Шяуляй-банк" с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября - во всех валютах. Клиенты об этом информированы заранее", - рассказала она в эфире радио LRT.
Как сообщают РИА-Новости, через "Шяуляй-банк" проходили платежи за калининградский транзит.