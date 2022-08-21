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Крупную израильскую компанию оштрафовали почти на $2 млн
21.08.2022 22:16 Ольга Белозерова

Крупную израильскую компанию оштрафовали почти на $2 млн

Крупную израильскую компанию Nesher Israel Cement Enterprises, которая занимается производством цемента, оштрафовали на сумму почти 6 миллионов шекелей (около 1,9 миллиона долларов) за нарушение Закона о чистом воздухе.

Об этом сообщает издание The Media Line со ссылкой на  министерство охраны окружающей среды.

Штраф был наложен за многократное превышение допустимого уровня загрязнения, в том числе "превышение значений выбросов твердых частиц, ртути и ртутных соединений" основным заводом компании в промышленной зоне Рамлы в 2019-2020 годах. 

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