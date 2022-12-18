



Крупнейший в мире производитель iPhone разорвал связи с Китаем

Тайваньская компания Foxconn, известная как крупнейший в мире производитель iPhone, объявила о продаже всего пакета акций китайского конгломерата Tsinghua Unigroup.



Отмечается, что операция изначально проводилась через Xingwei, дочернюю компанию Foxconn в Китае. Выяснилось, что Xingwei на 99% контролируется зарегистрированным в Китае юрлицом Foxconn Industrial Internet Co Ltd.



По данным источников агентства, только недавно власти Тайваня выяснили, что Xingwei владела акциями китайской госкомпании Tsinghua Unigroup, и потребовала Foxconn отказаться от этих активов. Тайваньская компания поначалу не просила одобрения своего правительства перед покупкой акций китайского конгломерата. Однако, стало известно, что Foxconn нарушила законодательство, регулирующее отношения острова с Пекином".



Представитель Foxconn пояснил, что корпорация продала пакет акций по цене не менее $772 миллионов китайской компании Yantai Haixiu.



В конгломерат Tsinghua Unigroup входят важные для властей КНР компании, такие как производитель флэш-памяти Yangtze Memory Technologies YMTC и производитель мобильных процессоров UNISOC Communications.



Более 20 000 сотрудников покинули завод поставщика Apple Foxconn в Чжэнчжоу в Китае.