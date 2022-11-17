



Крупнейший в Израиле продавец пончиков поднимает цены на 20%

Roladin, популярная израильская сеть булочных и кафе, известная продажей пончиков, объявила, что цены на пончики вырастут в преддверии Хануки.



Об этом сообщает Ynet.



Цена пончика с начинкой из клубничного желе вырастет с 6 до 7 шекелей, то есть на 17%. Четыре других вида пончиков с начинкой, которые раньше стоили 10 шекелей, будут продаваться по 12 шекелей, что повысит их цену на 20%.



Roladin также повышает цены на свои пончики премиум-класса с 14 шекелей до 15--16 шекелей, в зависимости от типа пончика.



Стоимость дюжины пончиков также увеличилась со 145 до 155 шекелей, то есть на 7%.



В сети отметили, что цены выросли из-за более высокой стоимости ингредиентов, в основном сливочного масла, которое подорожало с 18 до 28 шекелей за килограмм. Еще один ингредиент пончиков - мука - также подорожала за последний год.



По данным сети, нехватка рабочих и увеличение стоимости рабочей силы также вызвали рост цен.