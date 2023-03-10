



Крупнейший крах за 14 лет: в США закрыли банк SVB, кредитовавший стартапы

В пятницу регулирующие органы США отключили банк Кремниевой долины, совершив шаг, который вызвал панику на мировых биржах, поскольку рынки обеспокоены рисками крупнейшего банковского банкротства Америки со времен финансового кризиса 2008 года. Власти США вмешались и конфисковали активы SVB, ключевого кредитора американских стартапов с 1980-х годов, после того как из-за массового изъятия депозитов банк больше не смог оставаться на плаву самостоятельно.



Малоизвестный широкой публике SVB специализировался на финансировании стартапов и стал 16-м крупнейшим банком США по размеру активов: на конец 2022 года его активы составляли 209 миллиардов долларов, а депозиты – примерно 175,4 миллиардов долларов. Его крах представляет собой не только крупнейшее банкротство банка со времен обвала Washington Mutual в 2008 году, но и второе по величине банкротство розничного банка в Соединенных Штатах.



Трудности SVB, находящегося “за спиной” крупнейших мировых технологических компаний, вызвали опасения, что больше банков могут столкнуться с гибелью, поскольку последствия высокой инфляции и повышения процентных ставок давят на более слабых кредиторов.



В пятницу стало известно, что SVB ведет переговоры с потенциальными покупателями после того, как попытки пережить кризис самостоятельно не увенчались успехом.



“Это еще одно колебание на рынке или начало чего-то большего?” – говорится в заметке аналитиков Deutsche Bank.